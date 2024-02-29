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После требования Макрона о визите к русским Европа взбунтовалась

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29 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Из всех европейских лидеров, которым пришлось высказаться по поводу отправки своих войск биться против России, лишь Макрон сказал «да». Но и у него вышло настолько жалко и обтекаемо, что звучит больше как «Я так надеюсь, что меня не станут заставлять делать это».

Европа не хочет воевать с Россией, но она не против поучаствовать в военном походе на восток с целью наживы. Как было оба прошлых раза, европейцы легко и радостно объединяются в большой обоз вокруг сильного лидера. Жажда обогащения и надежда на гений полководца, а также на свое материальное превосходство затмевают страх погибнуть.

Однако не все президенты и премьеры в Европе марионетки Вашингтона. И в условиях, когда европейцев действительно начнут гнать на убой, у сильных персонажей ЕС появляется шанс возглавить противостояние. Оно неизбежно – даже в насквозь русофобских странах, вроде Польши, всерьез никто идти на убой не собирается. Ни за деньги, ни тем более за идею.

Конечно, кто-то непременно подчинится и отправит на передовую несколько отрядов. Которые там окажутся бесполезны, ибо необходимого количества снарядов, ракет и дронов-камикадзе с собой привезти не смогут. Ведь пока есть возможность изготавливать много боеприпасов и откупаться ими – ушлые европейцы именно это и будут стараться делать. И Макрон вполне может расстаться с жизнью, если попробует заставить французов поступить иначе.

Фото: ria.ru

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк

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