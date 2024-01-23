Дарья Трепова* Фото: скриншот из видео МВД РФ

Дарья Трепова* (внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ) в последнем слове принесла извинения потерпевшим, но виновной в теракте себя не признала

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в петербургском кафе и убийстве военкора Владлена Татарского, выступила с последним словом в суде. Она попросила прощения у пострадавших от взрыва и попросила вернуть ее дело на доследование, пишет Фонтанка Spb Online.

Что сказала Дарья Трепова

Обвиняемая заявила, что была уверена, что в статуэтке находилась всего лишь прослушка. Но она признает, что именно ее действия привели к тому, что погиб человек и многие пострадали.

По словам Треповой, если бы сейчас можно было изменить прошлое, она бы выкинула статуэтку в Неву и пошла по своим делам.

Трепова попросила направить дело на повторное следствие, а также назначить новую психолого-психиатрическую экспертизу. При этом приговор ей огласят уже 25 января.

Теракт в Санкт-Петербурге и убийство военкора

Теракт в баре “Патриот” в центре Санкт-Петербурга произошел 2 апреля 2023 года.

Тогда Трепова подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку в виде бюста на его творческом вечере. Статуэтка взорвалась, Татарский погиб, еще несколько десятков человек получили ранения.

Что известно о Дарье Треповой

Отец девушки умер, когда она училась в старших классах. После мать начала жить с другим мужчиной и сейчас находится в декрете. В школьные годы она хорошо училась, ЕГЭ по русскому сдала на 100 баллов. Поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на медицинский факультет. После работала в разных стоматологиях, пыталась быть моделью, но стала дизайнером, сообщает MK.ru.

Знакомые говорят, что Трепова жила скромно, иногда пользовалась авто матери. В какой-то момент она начала посещать встречи оппозиционеров, а в кругу друзей говорила, что у нее “возникают вопросы к режиму”.

По словам знакомых, с мужем Дмитрием Рыловым она расписалась “по приколу”, вместе они не жили и пышную свадьбу не устраивали. После начала спецоперации Трепову вместе с супругом задержали за участие в оппозиционном митинге, а после объявления мобилизации мужчина уехал из России.

“Она сама хотела уехать из России, но не знала, как это сделать. Пару месяцев назад Даша уволилась из магазина и поехала в Москву. На вопросы, чем она занимается, отвечала что-то вроде “потом как-нибудь расскажу”, – рассказал знакомый девушки.

По информации другого знакомого, Трепова все-таки уезжала из России и полгода прожила в Грузии, однако вернулась, так как закончились деньги.

По словам знакомых, девушка жила в арендованной квартире в Москве в районе станции метро “Медведково”. В середине марта она попросила одну из подруг оформить на нее доверенность. Девушка объяснила, что уезжает из страны, но в России у нее остается бизнес.

По данным из открытых источников, Трепова 9 марта открыла ИП, связанное с розничной торговлей по почте или через Интернет. Доверенному лицу она показала сайт с аксессуарами и одеждой.

31 марта девушка приехала с чемоданом в Санкт-Петербург. Там она сняла жилье на 4-й линии Васильевского острова. Накануне трагедии там побывала подруга детства. По ее словам, квартира больше было похожа на хранилище: висело много картин и стояли различные фигуры.

При этом сама Трепова якобы рассказала, что приехала в Северную столицу по работе и на днях планирует улететь из России – сначала в Турцию, а потом на Украину.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ.

Взято отсюда