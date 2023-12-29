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Последние дни 2023-го в Барнауле проходят без утренних пробок: смотрим карту и удивляемся

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В 2ГИС почти все улицы окрашены зеленым

Последние дни 2023-го в Барнауле проходят без утренних пробок: смотрим карту и удивляемся

Сегодня, 29 декабря на барнаульских дорогах почти нет пробок, следует из данных сервисов 2ГИС и «Яндекс.Карты». Перед праздниками стандартные для краевой столицы утренние заторы в семь баллов превратились в пятибалльные. Либо это новогоднее чудо, либо горожане послушались чиновников. Напомним, глава комитета по дорожному хозяйству советовал закупаться к празднику в магазинах у дома, чтобы не спровоцировать транспортный коллапс.

Последние дни 2023-го в Барнауле проходят без утренних пробок: смотрим карту и удивляемся

Однако вчера, 28 декабря, после обеда краевую столицу сковали пробки, писал «Амик». Заторы в шесть баллов были как в центре, так и на окраинах Барнаула, вплоть до шоссе Ленточный Бор.

Сегодня, в последний рабочий день декабря, небольшие пробки есть лишь на улице Матросова, судя по 2ГИС. На улице Гущина движение затруднено из-за ДТП.

От пробок освободился даже многострадальный Павловский тракт, а еще улица Балтийская и Змеиногорский тракт. Стоит только улица Власихинская в сторону шоссе Ленточный бор.

Центр города от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского свободен, следует из данных 2ГИС. Прогноз «Яндекс.Карт» не такой оптимистичный. Этот сервис показывает пробки на проспекте Строителей и улице Молодежной до переулка Ядринцева. Придется постоять и на улице Гоголя.

Последние дни 2023-го в Барнауле проходят без утренних пробок: смотрим карту и удивляемся

В Барнауле продолжается небольшой мокрый снег. Дороги превратились в грязное месиво и скорее напоминают осенние, а не зимние. Синоптики алтайского гидрометцентра предупреждают о гололеде. Комитет по дорожному хозяйству отчитался, что в последние дни 2023 года на главных городских перекрестках будет больше сотрудников ДПС, а специалисты «Автодора» станут круглосуточно чистить дороги от снега.

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29.12.2023

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