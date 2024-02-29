Последний день зимы: в Алтайском крае 29 февраля будет тепло и ветрено

Фото: Виталий Барабаш

Ближайшую неделю в регионе будет тепло и снежно. Однако морозы никуда не ушли, так как в ночные часы по-прежнему ощутимо холодно: термометры показывают до -20 градусов и ниже

В Алтайский край пришло потепление. 29 февраля зима завершается температурами до 0…-5 градусов. Об этом говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра .

В этот день по краю преимущественно без осадков, но в северных районах местами пройдет небольшой снег, возможны метели. На дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с.

В Барнауле в четверг ожидается около -1…-3 градусов и преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер подует юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Взято отсюда.

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