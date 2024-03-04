Девушки в форме. Цветы. УФСИН Фото: Предоставлено "Толку"

Борьба за звание самой красивой сотрудницы уголовно-исполнительной системы продолжается, впереди три дня голосования, которые могут в корне изменить ситуацию

До объявления результатов онлайн-конкурса “Краса в погонах” остаются считанные дни. Голосование продлится до 7 марта включительно, итоги “Толк” опубликует 8 марта в Международный женский день. Рассказываем, кто на данный момент входит в пятерку лидеров.

За две недели проведения конкурса свои голоса оставили 2660 читателей сетевого издания. Предварительно топ-5 участниц выглядит следующим образом:

Плешкова Ирина (№27) – 29,7% голосов;

Шершнева Юлия (№22) – 22,1% голосов;

Теске Ирина (№6) – 7,8% голосов;

Леонова Александра (№26) – 4,6% голосов;

Хорохордина Оксана (№1) – 3,6% голосов.

Напомним, что конкурс проводится совместно с УФСИН в преддверии трех мартовских праздников – 8 марта, 145-й годовщины образования уголовно-исполнительной системы РФ и Дня работника УИС. Участницами стали 28 сотрудниц управления, среди которых кинологи, специалисты отделов охраны, безопасности, режима и надзора, медики, представители кадров и других служб. Победительница получит возможность принять участие в интервью на телеканале “Толк”.

Те, кто еще не успел проголосовать, могут сделать это в специальной форме в конце данного материала. Полный список участниц здесь.

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Взято отсюда