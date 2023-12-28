Недвижимость. Строительство. Барнаул Фото: Виталий Барабаш

Основным триггером роста сделок стали изменения в процентных ставках по ипотеке – на первичном и вторичном рынке. В 2023 году ожидается охлаждение рынка

В 2023 году в Алтайском крае купили намного больше квартир в строящихся домах. По данным краевого Росреестра, за 11 месяцев количество регистраций договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) выросло в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Это не рекорд

На пресс-конференции 27 декабря Елена Бандурова, замруководителя регионального управления Росреестра, рассказала, что с января по ноябрь 2023 году зарегистрировано 8 688 ДДУ. За такой же период 2022-год зарегистрировали только 4 994 договора.

Темпы покупок квартир в новостройках (количество регистраций ДДУ) в Алтайском крае стали увеличиваться со второго полугодия. Если на первое пришлась 3 961 сделка, писал ранее “Толк”, то на второе – 4 727.

Однако 2023 год нельзя назвать рекордным по количеству покупок квартир от застройщиков. Больше всего ДДУ регистрировали в 2020 году. Тогда в России запустили льготную ипотеку с господдержкой для поддержания строительной отрасли. Населению кредит обходился в 6,5% годовых.

Фото: Алина Закирова

Во всем “виновата” ипотека

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