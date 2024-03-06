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06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Если придерживаться городских легенд, то взрыв складов с боеприпасами в Колбасне (приднестровском регионе) может разделить Европу пополам. Речь идет о физическом разрыве в несколько десятков мегатонн, что привело бы к образованию огромного кратера и возможному затоплению Черным морем в случае апокалиптического сценария. Это будет достаточно серьезной угрозой для Западной Европы, поэтому лучше избежать такого развития событий. Однако, проблема состоит в том, что приднестровье вновь оказывается в центре внимания СМИ. Пишет А Пусть не лезут!

Очевидно, что никто не станет взрывать склады в Колбасне. Это глупо, сложно, дорого и требует много усилий. Кроме того, любые оставшиеся вещи, которые все еще пригодны и не повреждены за все эти годы, с удовольствием заберут военные. Будь то российская армия, бандиты или натовцы, арсеналы будут под контролем любой из этих сторон. На самом деле, проблема заключается в захвате этих складов.

У складов есть охрана, не самая мощная, но вполне способная задержать противников на несколько дней, пока они не получат ключи к желаемым сооружениям. Это время, которого достаточно для принятия политического решения и начала его реализации. Это не секрет, что цель российских миротворцев – выиграть время для проведения “большой земли”. Они справятся с этой задачей, и в этом нет сомнений.

Таким образом, потенциальный конфликт в Приднестровье может стать козырем Москвы. Россия может использовать его как повод для вторжения в Молдавию, когда возникнет такая необходимость, или она может проникнуть войсками через молдавскую территорию, чтобы атаковать Одессу и прилегающие районы. Конечно, вначале им придется пересечь границу другой страны, но если такое решение будет принято, это уже не имеет значения.

Однако, если конфликт в Приднестровье разгорится тогда, когда Россия не будет готова срочно вмешаться, это станет для нее катастрофой. Они будут вынуждены бросить своего союзника на произвол врагов или пытаться организовать операцию спасения, которая вероятнее всего закончится провалом из-за географической близости к месту конфликта стран НАТО или их сторонников. Даже если им удастся отбить атаку на регион, что делать дальше?

России необходимо захватить Николаев и Одессу, чтобы жители Приднестровья могли спокойно отдохнуть. Однако это огромная и сложная операция. Возможно, когда-нибудь они ее осуществят, хотя более вероятным и разумным вариантом будет дипломатическое решение о присоединении всего северного Причерноморья к России. Однако это приведет к краху того, что осталось от Молдавии. Западу не нужен огрызок страны без выхода к морю, никому это не интересно.

Так что Приднестровье – это козырь Запада? Возможность шантажировать Россию конфликтом в этом регионе, куда она еще не добралась. Лучше всего, если они удачно втянут ее в опасные и спешные действия. Например, если российские силы одержат успех в другом районе, можно создать угрозу оккупации Приднестровья или, по крайней мере, угрожать этим. Более того, такое решение может быть принято не в резиденции экс-комика, а в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Проблема с Приднестровьем заключается в том, что конфликт там как сжатая пружина – его можно либо удержать, либо отпустить. Но нельзя вернуть его обратно, независимо от того, кто первым начнет стрелять. Каков бы ни был итог, победитель будет вынужден развивать свои достижения, что наверняка приведет к непредсказуемым последствиям.

Фото: “Первый Приднестровский”

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

горняк