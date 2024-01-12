О том, что в сосудах уже начали образовываться опасные бляшки, говорят явные признаки

Высокий уровень холестерина в крови и, как следствие, развитие атеросклероза происходит незаметно. Человек может узнать о них, когда уже будет на грани сосудистой катастрофы, и то если повезет и дело не дойдет до летального исхода. Поэтому врачи напоминают о необходимости регулярно проходить чекапы и сдавать анализы, которые могут на ранней стадии показать проблему с холестерином и сосудами.

Однако иногда диагноз может быть, что называется, налицо. Есть внешние признаки, которые могут сигналить о том, что атеросклероз потихоньку уже разрушает ваши сосуды.

Врач Марат Валеев перечислил пять признаков атеросклероза, которые можно увидеть по лицу и телу.

Марат Валеев — врач-терапевт, кардиолог.

1. Ксантомы

Это желтоватые бляшки или узелки на коже. Они могут быть как плоскими, так и выступающими над поверхностью кожи. Их размер варьируется от нескольких миллиметров до 5 сантиметров. Бывают разных типов: туберозные, сухожильные, в виде бугорков. Обнаружить их можно, в принципе, где угодно: в местах крепления сухожилий к костям, в области ахиллового сухожилия, на локтях, кистях, в складках на ладонях, теле и ягодицах.

Наиболее частым вариантом ксантом считаются ксантелазмы. Это жировики на коже век, которые встречаются в любом возрасте, но чаще у людей старше 50 лет.

2. Полысевшие ноги

Особенно обратите внимание на полысевшие тыльные поверхности стоп — это признак атеросклероза ног. Как объясняет врач, если в мелких сосудах образуются бляшки, ухудшается кровоснабжение волосяных луковиц, в итоге они погибают, а волосы выпадают.

Еще одним верным признаком атеросклероза сосудов ног может быть отсутствие пульсации на артерии, расположенной на тыльной поверхности стопы между первым и вторым пальцами. Чтобы почувствовать, есть она у вас или нет, надо легко надавливать на эту артерию и отпускать.

3. Снижение или отсутствие пульсации в сонной артерии

Это может говорить о наличии холестериновых бляшек, которые сужают просвет крупных сосудов.

4. Старческая дуга в глазу

Так называют липоидную дугу роговицы глаза. Она связана с нарушением липидного обмена и проявляется в виде сероватых полукруглых отложений на периферии роговицы. Чаще всего встречается у людей после 50 лет.

5. Складка на мочке уха

Диагональная складка на мочке уха может быть как поверхностной, так и глубокой. Может быть одна, а может быть несколько. Но в любом случае, по словам кардиолога, по этому симптому можно заподозрить коронарный атеросклероз — образование бляшек в сосудах сердца.

Как отмечает специалист, стоит помнить, что если есть бляшки в одних сосудах, то велика вероятность, что они также есть и в других.

Кстати, о такой диагональной морщинке на мочке уха, которую еще называют признаком Франка, недавно говорил врач-терапевт, академик РАН Оксана Драпкина. По словам эксперта, это один из признаков высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кому надо сдавать кровь на холестерин

Самый простой способ узнать, попадает ли человек в группу риска, — сдать анализ на общий холестерин. Его рекомендуется делать в рамках диспансеризации всем хотя бы раз в 5 лет.

Кроме того, такое исследование назначают:

при нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы, например при повышенном давлении, людям, чьи близкие родственники столкнулись с ранними инсультами, инфарктами;

тем, кто страдает диабетом;

людям, которые имеют лишний вес.

Кроме того, этот анализ является частью обследования при подозрении на наследственную гиперхолестеринемию — заболевание, при котором уровень холестерина увеличивается из-за присутствия в геноме определенных мутаций.

По словам врача Анны Свентицкой, анализ крови на холестерин после 40 лет нужно делать чаще, если этого требует лечащий врач.

Анна Свентицкая — гепатолог, инфекционист, гастроэнтеролог.

Показаниями могут быть:

повышенное артериальное давление;

ишемическая болезнь сердца, перенесенные ранее инсульты, инфаркты;

сахарный диабет;

злоупотребление алкоголем, курение;

малоподвижный образ жизни и ожирение;

период менопаузы;

удаление матки и придатков на фоне новообразований;

прием лекарственных препаратов, которые влияют на липидный профиль (для оценки эффективности лечения).

— Анализ крови на холестерин может показать отклонение от референсных значений — снижение или повышение уровня. Если показатели содержания холестерина повышены, можно предположить, что у человека есть проблемы с сердцем, печенью, почками, сосудами или эндокринной системой. Важно знать, что уровень холестерина может увеличиваться у беременных, что является одним из физиологических состояний женщины, — говорит врач.

Кстати, когда уровень холестерина понижен, то это тоже может быть опасно. Например, врач заподозрит:

цирроз печени с переходом в злокачественный процесс;

гипертиреоз;

гипопротеинемию (снижение концентрации общего белка);

патологии кроветворной системы (некоторые варианты анемий).

Взято Источник

12.01.2024