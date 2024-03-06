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Посол РФ в ФРГ: планирование атак на объекты РФ – это подготовка к теракту

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Посол РФ в ФРГ: планирование атак на объекты РФ - это подготовка к теракту

Посол считает опасными призывы политиков готовить германское общество к войне с Россией и наносить удары по объектам инфраструктуры РФ

Ситуация вокруг утечки содержания разговора германских военных, во время которого обсуждалась возможность атаки на Крымский мост ракетами Taurus, свидетельствует о вовлеченности Берлина в конфликт на Украине и накладывается на агрессивную риторику, звучащую в ФРГ в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова посла РФ в Германии Сергея Нечаева.

“[Рассматриваю ситуацию вокруг утечки] как очередное свидетельство плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт. Тем более что эта тема накладывается на крайне агрессивную милитаристскую риторику, звучащую в Германии на высоком политическом уровне”, – отметил российский посол.

В частности, речь идет о публичных призывах некоторых политиков готовить Бундесвер и германское общество к войне с Россией, перенести военные действия на территорию РФ, наносить удары по российским министерствам и объектам инфраструктуры, пояснил Нечаев. Дипломат также подчеркнул, что происходящее – “это крайне тревожный сигнал”.

“Фиксируем, что не все в германском руководстве разделяют такой подход, хорошо понимая, к каким последствиям может привести эскалация”, – заметил дипломат.

“Тем не менее здесь должны четко сознавать, что любое планирование, связанное с возможностью нанесения ударов по объектам российской гражданской инфраструктуры, включая Крымский мост, – это, по сути, участие в подготовке террористического акта”, – обратил особое внимание Нечаев.

Украина неоднократно доказывала, что любое западное оружие может быть обращено против мирных российских граждан, даже если его передача сопровождается ограничениями в применении, подытожил дипломат.

4 марта МИД России объявил послу Германии в Москве Александеру Ламбсдорфу демарш и потребовал разъяснений в связи с обсуждением офицеров Бундесвера способов атаки Крымского моста.

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Взято отсюда

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