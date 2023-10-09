Посольство проверяет информацию о похищении россиянок боевиками ХАМАС

Официально подтвердить эти сообщения власти не могут

Фото: pxhere.com

Посольство России в Израиле проверяет информацию о том, что среди похищенных боевиками ХАМАС есть россияне. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что недалеко от города Офаким похитили десять человек, среди которых две девушки с русскими именами и фамилиями.

В посольстве отметили, что на данный момент не могут подтвердить или опровергнуть эти сообщения. Также сообщается, что послы работают с компетентными израильскими органами над уточнением информации.

Телеграм-канал Mash уточнил, что местоположение одной из девушек установлено. Она находится дома и с ней все в порядке. В документах возникла путаница с именами, из-за чего ее включили в список похищенных. По последним данным, в результате атаки ХАМАС погибло свыше 600 человек. Число пострадавших превышает две тысячи человек.

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