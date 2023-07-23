Посольство России назвало США ответственными за удар ВСУ по журналистам

В дипмиссии считают “ничтожными” слова американских чиновников о том, что Киев будет использовать данные средства “избирательно и ответственно”

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Посольство России в Вашингтоне назвало США ответственными за удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским журналистам кассетными боеприпасами, в результате которого погиб военкор Ростислав Журавлев. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

В дипмиссии считают “ничтожными” слова американских чиновников о том, что Киев будет использовать данные средства “избирательно и ответственно”. В посольстве отметили, что Соединенные Штаты теряют контроль над своими марионетками.

“ВСУ настолько отчаялись из-за тяжелейшего положения на фронте, что идут на самые изуверские деяния. <…> На совести США лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан”, – добавили в посольстве.

Дипмиссия подчеркнула, что Журавлев погиб в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами.

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