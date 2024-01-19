Фонарей по пути тоже нет

Сегодня, 19 января, жительница Барнаула в паблике «Черное и Белое Барнаул» опубликовала жалобу на жуткую дорогу до школы № 38. На кадрах, которые выложила сибирячка, видно, что тротуар покрылся коркой из снега и льда.

Женщина пишет, что теперь путь до школы с ребенком занимает не десять минут, а полчаса. Кроме того, освещения по пути тоже нет.

— Постоянно все падают. Надеюсь, администрация примет меры, — пишет автор.

В комитете по дорожному хозяйству NGS22.RU ситуацию не прокомментировали. В Автодоре тоже не ответили. Редакция направила запрос в мэрию.

Ранее дорожники рассказывали NGS22.RU, как борются со льдом и снегом:

— Все улицы, включенные в муниципальное задание, независимо от их удаленности от центра города, обрабатываются и убираются дорожной службой. При этом одновременно очистить и обработать реагентами все улицы города невозможно.

Тем временем горожане снова жалуются на каток вместо нормальных тротуаров. Находчивый студент даже показал, как классно добираться до универа на коньках. Мы собрали все видео, фото и комментарии по поводу ледового коллапса.

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19.01.2024