Пострадала, но не пала: как Белоярская крепость пережила огненную трагедию. Фото

Второй в истории этнопарка пожар уничтожил Дом приказчика с хранящимися в нем экспонатами. Остальная часть Белоярской крепости почти не пострадала, но какое-то время она будет закрыта для посещения

Пожар вспыхнул в ночь на 21 января на территории Белоярской крепости. И это уже второй подобный случай. Три года назад от огня пострадала одна из башен укрепления. На этот раз пожар уничтожил здание Дома Приказчика вместе с музейными экспонатами. Башни, игровая площадка и бОльшая часть забора по периметру крепости остались целы. Причиной пожара могло стать печное отопление, которое на протяжении двух месяцев до трагедии работало исправно, рассказал “Толку” руководитель проекта и глава благотворительного фонда “Сердолик” Сергей Попов. Незадолго до трагедии он прибыл домой из зоны специальной военной операции, чтобы провести в кругу семьи короткий отпуск.

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Случившееся стало настоящим шоком, поделился с “Толком” эмоциями Сергей Попов. Отметим, что в прошлом году этнопарк был практически достроен. К башням и воротам между ними, возведенным ранее, добавились Дом приказчика, качели, детская площадка, стены укреплений и т.д. Строительство шло как на деньги президентского гранта (в 3 млн рублей), выигранного проектом “Белоярская крепость”, так и на личные средства его идейного вдохновителя и руководителя, а также на пожертвования.

В прошлом году планировалось восстановить и пострадавшую ранее башню, но работы так не провели. Напомним, три года назад из-за треснувшего дымохода часть деревянного укрепления сильно пострадала от пожара. Вместе с постройками сгорели костюмы, оборудование для проведения экскурсий и реплики старинного оружия.

А еще после случившегося в крепости не стало единственного отапливаемого помещения, где гости этнопарка могли согреться в холодное время года. Эту проблему решили, достроив Дом приказчика. Уютное бревенчатое здание обустроили специально для посетителей. Печку поставили новую и, казалось, предусмотрели все, отметил Попов. На протяжении более чем двух месяцев она не давала сбоев, поэтому пожар стал громом среди ясного неба.

“Печку хоть и вписали в антураж, но она не была экспонатом. Она была рабочей и хорошо отапливала помещения. Мне не понятно, что могло произойти, ведь ее топили практически с ноября, и все было хорошо. Были учтены и устранены все опасные моменты. Но что-то все же пошло не так“, – сообщил он.

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Причем, версию поджога руководитель проекта “Белоярская крепость” исключает – на видеозаписи с камеры наружного наблюдения видно, что пожар начался внутри здания и уже потом распространился на наружные стены, отметил он.

“Пожарные сразу сказали, что, с большой долей вероятности, причиной стала именно печь. Но они еще будут разбираться в случившемся“, – отметил Сергей Попов.

Кстати, сама печка осталась и, судя по всему, находится в рабочем состоянии. Что же касается построек, то про их восстановление руководителю проекта говорить еще сложно – после пожара он до сих пор не пришел в себя.

“На какое-то время проект придется поставить на паузу. Вместе с домом сгорели все экспонаты, которые мы с таким трудом собрали после предыдущего пожара. Получается, что показывать особо нечего, поэтому в ближайшее время экскурсии проводиться не будут. Будем следить за территорией, и уже потом смотреть, что можно будет сделать дальше“, – поделился планами на ближайшее будущее собеседник “Толка”.

Белоярская крепость на Чуйском тракте после пожара 21 января 2024 года Фото: Виталий Барабаш

Сам он в ближайшее время вернется в зону специальной военной операции. В прошлом году руководитель проекта в статусе новоалтайского атамана Алтайского войскового казачьего округа вместе с единомышленниками отправился на фронт. С тех пор он бывал дома набегами – в редкие и короткие периоды отпуска. А за строительством Белоярской крепости присматривала его супруга – Марина Архипцева. Она же организовывала мероприятия и экскурсии.

“Я ведь даже не видел вживую, как изменилась крепость, как тут все построили. Видел только фотографии, но они разве отразят в полной мере то, что было сделано. Хотел подлечиться и приехать сюда в воскресенье, но не успел… Под утро нам позвонили с новостью о пожаре“, – рассказал Попов.

Он добавил, что в этом году в Белоярской крепости планировалось провести много ярких событий. Однако их проведение пока под большим вопросом. Тем временем, только за прошлый год здесь прошло немало интересных встреч и фестивалей.

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Большой фольклорный фестиваль состоялся в минувшие выходные в этнопарке Белоярская крепость на Чуйском тракте. Как это было – смотрите в большом фоторепортаже “Толка”

Так, в июле на территории этнопарка прошел большой фольклорный фестиваль, посвященный 306-летию казачьего форпоста, ставшего прототипом для создания этнопарка и давшего ему свое название. Праздник тогда собрал сотни гостей. Был выставлен большой стенд с реалистичными макетами оружия и обмундирования, коллекция костюмов из разных эпох с кафтанами, сарафанами и лаптями и многое другое. А казаки продемонстрировали мастерство фланкировки шашкой.

В октябре организовали фестиваль исторической реконструкции со средневековыми поединками, песнями менестрелей и танцовщицами с оружием наперевес. И это далеко не весь список. В целом, жизнь здесь кипела. Посетителей всегда хватало, ведь Белоярская крепость стала не просто ярким туристическим местом, а своеобразной машиной времени. Прикоснуться к истории приезжали жители Барнаула, Новоалтайска и близлежащих сел. И не только они. Нередко этнопарк посещали и гости из других регионов.

Как отметил Сергей Попов, на восстановление потребуется внушительная сумма. Поэтому пока он старается даже не думать о случившемся. Огонь нанес ущерб минимум в 1,5-2 млн рублей. Именно столько потребуется на отстройку нового здания и восстановление пострадавшей части крепости. Пока он не представляет, где их взять, но все же надеется… даже не на лучшее, а на настоящее чудо, ведь иногда поддержка приходит с самой неожиданной стороны.

Белоярская крепость на Чуйском тракте после пожара 21 января 2024 года Фото: Виталий Барабаш

Мы же напомним, что Белоярская крепость на Чуйском тракте – это реконструкция казачьего укрепления. Оно было построено в июне-июле 1717 года на берегу Оби на высоком Белом Яру. Причем, здесь могла образоваться будущая столица Алтайского края. Место планировали сделать административным центром территории.

Но история распорядилась иначе и столицей стал Барнаул. Спустя века рядом с ним начали строить копию той самой крепости. Ее заложили на Чуйском тракте, недалеко от Новоалтайска.

Строительство стартовало в 2019 году на деньги президентского гранта (2 млн рублей). За работу взялись добровольцы благотворительного фонда “Сердолик” во главе с его руководителем Сергеем Поповым. Уже в 2020-м на “Поле чудес” высились копии деревянных укреплений – три башни: въездная и две угловых. Все, как у предков. Старались как можно точнее воспроизвести оригинал. Строили из бревен и по старинной технологии.

На начальном этапе возведения крепости было потрачено около 5 млн рублей. Из них 3 млн рублей – пожертвования. Еще 3 млн рублей выделили в рамках президентского гранта в прошлом году. Благодаря этому она приобрела близкий к прототипу вид. Но в судьбе этнопарка началась не лучшая полоса, которая, надеется руководитель проекта, все же прервется и Алтайский край начнет привлекать туристов ярким и интересным объектом для посещения.

Взято отсюда.

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