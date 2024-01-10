ДТП в Республике Алтай Фото: ГУ МЧС по РА

Потерпевшими по делу признаны 17 человек. Уголовное дело передали в Чемальский районный суд для рассмотрения по существу

В Республике Алтай будут судить предпринимателя за гибель туристов по пути на экскурсию к Каракольским озерам. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Предприниматель обвиняется в оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Потерпевшими по делу выступают 17 человек.

Пострадавшие заявили два гражданских иска на общую сумму 10 млн рублей, в связи с чем на имущество предпринимателя наложили арест.

Напомним, переоборудованный под групповые перевозки грузовик “ГАЗ-66″с туристами из Екатеринбурга перевернулся по дороге к озерам 25 июля. Травмы различной степени тяжести получили 12 пассажиров, в том числе девять несовершеннолетних.

На месте погиб 26-летний пассажир, 61-летнюю жительницу Екатеринбурга с тяжелыми травмами, а также двоих детей (10 и 14 лет) доставили в больницу. Позже пострадавшая женщина скончалась.

Отмечается, что водитель не имел права управления транспортными средствами категории D или подкатегории D1.

Взято отсюда