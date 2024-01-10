Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Пострадавшие в ДТП по пути на Каракольские озера заявили иск на 10 млн рублей

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Пострадавшие в ДТП по пути на Каракольские озера заявили иск на 10 млн рублей

ДТП в Республике Алтай Фото: ГУ МЧС по РА

Потерпевшими по делу признаны 17 человек. Уголовное дело передали в Чемальский районный суд для рассмотрения по существу

В Республике Алтай будут судить предпринимателя за гибель туристов по пути на экскурсию к Каракольским озерам. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Предприниматель обвиняется в оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Потерпевшими по делу выступают 17 человек.

Пострадавшие заявили два гражданских иска на общую сумму 10 млн рублей, в связи с чем на имущество предпринимателя наложили арест.

Напомним, переоборудованный под групповые перевозки грузовик “ГАЗ-66″с туристами из Екатеринбурга перевернулся по дороге к озерам 25 июля. Травмы различной степени тяжести получили 12 пассажиров, в том числе девять несовершеннолетних.

На месте погиб 26-летний пассажир, 61-летнюю жительницу Екатеринбурга с тяжелыми травмами, а также двоих детей (10 и 14 лет) доставили в больницу. Позже пострадавшая женщина скончалась.

Отмечается, что водитель не имел права управления транспортными средствами категории D или подкатегории D1.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В массовой аварии на трассе Барнаул — Бийск погибла женщина: все подробности

10.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, вынужденно сел в Барнауле

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на Антона Петрова «трамвайная пробка»: что говорят в горэлектротрансе

10.01.2024

 Новости Алтай

Опять затянулось. Алтайский Минздрав пообещал открыть поликлинику № 14 до конца января

10.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае безответственные родители предстали перед судом. Из-за них двое детей погибли при пожаре

10.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле загорелся электродвигатель: это уже второй пожар на предприятии

10.01.2024

 Новости Алтай

Депутат алтайского ЗакСо устроился учителем в школу. Угадайте, какую зарплату он получил за два месяца

10.01.2024

 Новости Алтай

Бронируют «пять звезд», а за 100 рублей торгуются и покупают «Доширак». Кого в Сочи больше всего бесит жадность туристов

10.01.2024

 Новости Алтай

Починили самолет синей изолентой. История пассажирки рейса Москва — Казань, которой трижды меняли борт

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix