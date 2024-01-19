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Пострадавшую на пожаре в Краснощеково женщину отправят в Барнаул

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Пострадавшую на пожаре в Краснощеково женщину отправят в Барнаул

Сгоревший дом в Краснощеково Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Районные медики сделали все возможное, чтобы спасти девушку, однако пока ее состояние не меняется. Принято решение транспортировать ее из Краснощеково

Женщину, которая пострадала при пожаре и потеряла двоих детей, доставят на вертолете из Краснощеково в Барнаул, сообщает “КП на Алтае” со ссылкой на краевой минздрав.

Как пояснили в ведомстве, пострадавшая до сих пор находится в состоянии крайней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что 16 января в райцентре Краснощеково произошел серьезный пожар в деревянном частном жилом доме на улице Рязанской. В результате случившегося погибли двое мальчиков – 2 и 3 лет. Их 19-летняя мать пострадала: ее госпитализировали в больницу. Отец в момент возгорания был на работе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности двум лицам”.

Взято отсюда

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