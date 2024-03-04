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Потепление до 0 градусов и ветер до 18 м/с ожидаются в Алтайском крае 5 марта

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Потепление до 0 градусов и ветер до 18 м/с ожидаются в Алтайском крае 5 марта

Местами небольшой снег, метели

В Алтайском крае 5 марта в ночные и утренние часы от -5 до -10 градусов, местами до -15. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в крае от 0 до -5 градусов. Местами небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Бийске 5 марта ночью и утром – от -4 до -8 градусов, днем от -1 до -5 градусов. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 5-11 м/с.

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Взято отсюда

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