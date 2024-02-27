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Потепление до -6 градусов придет в Алтайский край 27 февраля

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Потепление до -6 градусов придет в Алтайский край 27 февраля

Погода. Зима. Солнце Фото: unsplash.com

Синоптики прогнозируют утренний туман в регионе. Ночью температура опускалась почти до -30, днем же резко потеплеет до -6 градусов

В Алтайский край пришло потепление. 27 февраля в регионе прогнозируют повышение температуры воздуха до -6 градусов, сообщает региональный ЦГМС.

Ночью в крае термометры показывали до -16…-21, а местами -27 градусов. Днем возможен небольшой снег и утренний туман. В светлое время суток температура поднимется до -6…-11 градусов. Юго-восточный ветер, 3–8 м/с.

В Барнауле синоптики прогнозируют днем до -7…-9 градусов. В городе ожидается утренний туман и изморозь, а также слабый ветер от 3 до 8 м/с.

Взято отсюда

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