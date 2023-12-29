Нам пришлось с ними проститься, но мы будем их помнить

Перед тем как войти в новый, 2024 год, мы решили вспомнить о потерях 2023-го. Из жизни ушли многие известные режиссеры, музыканты, артисты. Давайте вспомним тех, кого забрал у нас уходящий год.

Вячеслав Зайцев

Вячеслав Зайцев — один из самых знаменитых советских модельеров. В его платьях ходили советские актрисы первой величины, а переосмысление народной тематики в нарядах кутюрье получило признание во всем мире.

Благодаря Вячеславу Зайцеву о высокой моде в СССР заговорили во Франции. В 1982 году он основал собственный модный дом, а в 1988 году модельер впервые представил свою коллекцию в Париже.

Последние годы жизни Вячеслав Зайцев страдал от болезни Паркинсона, из-за которой с трудом передвигался. 30 апреля знаменитый модельер умер на 86-м году жизни.

Леонид Володарский

Вы могли не знать имя Леонида Володарского, но его голос слышали все россияне, заставшие появление VHS-кассет. Именно с его переводом миллионы человек впервые посмотрели «Звездные войны» (6+), «Безумного Макса» (16+) и «Терминатора» (16+), переведенного Володарским как «Киборг-убийца».

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Но в последние годы Евгений Пригожин запомнился как глава ЧВК «Вагнер». «Музыканты» активно участвовали в СВО, пока 23 июня не случился мятеж и колонны «вагнеровцев» не поехали на Москву.

Всего через два месяца после мятежа, 23 августа, самолет Евгения Пригожина разбился под Тверью.

Николай Добронравов

Поэт Николай Добронравов навсегда войдет в историю благодаря таким песням, как «Трус не играет в хоккей», «Как молоды мы были», Беловежская пуща». Его стихи со сцены исполняли Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и многие другие. Именно его песней «Москва, до свиданья» завершалась московская Олимпиада в 1980 году. Поэт умер в ночь на 17 сентября на 95-м году жизни.

Геннадий Гладков

Российский композитор Геннадий Гладков запомнился миллионам слушателей музыкой из «Бременских музыкантов» (0+), «Малыша и Карлсона» (0+), «Джентльменов удачи» (6+) и других картин. За свою жизнь композитор успел написать музыку к более чем 100 фильмам, спектаклям и мультфильмам. Последней работой Гладкова стало музыкальное сопровождение картины Василия Ливанова «Медный всадник России» (12+).

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В 1991 году Валентин Юдашкин провел показ коллекции «Фаберже» на Неделе высокой моды в Париже, после чего стал одним из главных модельеров России. Помимо работы над модными коллекциями он также разрабатывал одежду для российских спортсменов и военных.

2 мая Валентин Юдашкин умер после многолетней борьбы с онкологией.

Вячеслав Назарук

Мультипликатор Вячеслав Назарук создал легендарные образы персонажей советских мультфильмов. Благодаря ему целое поколение детей выросло на историях о коте Леопольде, Мамонтенке и Крошке Еноте.

Помимо мультфильмов Вячеслав Назарук писал картины, посвященные важным историческим событиям: Крещению Руси, Куликовской битве, Ледовому побоищу.

Художник-постановщик ушел из жизни 29 января.

Мэттью Перри

Благодаря роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (16+) Мэттью Пэрри получил всемирную славу. За 10 сезонов шоу актер стал настоящим другом всем зрителям.

На протяжении многих лет актер боролся с алкоголизмом и наркозависимостью. Из-за опиатов в 2018 году у актера случился разрыв толстой кишки, что едва не стоило ему жизни. В октябре 2022 года вышла книга Мэтью Пэрри «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» о его борьбе с зависимостями.

28 октября актера обнаружили мертвым в джакузи. 15 декабря стало известно, что Перри умер из-за «острого воздействия кетамина».

Анфиса Резцова

В этом году ушла из жизни олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Спортсменка стала чемпионом Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам, золотой медалисткой в биатлонном спринте на Олимпиаде 1992 года, а также завоевала первое место в биатлонной эстафете на Олимпиаде 1994 года.

Также Анфиса Резцова была трехкратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером мировых первенств по лыжным гонкам. Спортсменка умерла 19 октября на 59-м году жизни.

Сергей Колесников

Актер и телеведущий Сергей Колесников получил широкую популярность благодаря программе «Фазенда» (6+), которую он вел с 2006 по 2012 год. Многим фанатам бондианы знаком его голос — Колесников дублировал современную версию Джеймса Бонда.

Сергей Колесников также работал во МХАТ им. М. Горького и МХТ им. Чехова и снимался в таких фильмах, как «Петербургские тайны» (18+), «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+), «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (18+) и «Сердце Пармы» (16+).

Актер и телеведущий скончался 29 апреля, ему было 68 лет.

Джефф Бек

В этом году ушел из жизни один из главных гитаристов-виртуозов современности Джефф Бек. Музыкант из Лондона семь раз получал статуэтку «Грэмми», а журнал Rolling Stone называл его «гитарным богом».

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Также на счету актера десятки фильмов и сериалах. Он снимался в «Санта-Барбаре», «Эйс Вентуре» (12+), «Лице со шрамом» (18+), и многих других. Марк Марголис был одним из любимых актеров Дарена Аронофски. Он снимался в шести картинах режиссера.

Актер умер в возрасте 83 лет после непродолжительной болезни.

Тото Кутуньо

Итальянский певец Тото Кутуньо прославился в России благодаря своей песне L’italiano. Во всем мире существует более 200 версий этой композиции.

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Видео: Городские порталы

Тото Кутуньо выступал на сцене вместе с Адриано Челентано, Джо Дассеном, Ricchi e Poveri. Также музыкант победил на «Евровидении-1990» в Загребе. По всему миру продано более 100 миллионов пластинок Кутуньо.

Певец умер на 81-м году жизни после долгой болезни. Последние 11 лет он страдал от рака.

Генри Киссинджер

В этом году умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Политик дожил до 100-летнего возраста. Во время своей работы в правительстве Киссинджер активно налаживал отношения с СССР: в 1972 году он впервые прибыл в Москву для заключения соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений. В дальнейшем он принял активное участие в разрядке международной напряженности между СССР и США.

Также Киссинджер заключил Парижское соглашение, которое должно было завершить войну во Вьетнаме — за это он получил Нобелевскую премию мира. До конца жизни его считали влиятельным политиком.

Дмитрий Красилов

Танцора Дмитрия Красилова многие запомнили по прозвищу Пухляш. Он прославился после появления в клипе Little Big на песню UNO.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяНа видео присутствует Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом в 2023 году)

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube.com

Шоумен также участвовал в кастинге «Танцев» и работал соведущим на кулинарном шоу «Битва шефов» (16+). С начала 2023 года Дмитрий Красилов начал сольную музыкальную карьеру под псевдонимом KrasiLOVE. 18 декабря 29-летнего артиста нашли мертвым в своей квартире.

Валерий Фомин

Режиссер и художник-мультипликатор Валерий Фомин начал карьеру в 1965 году, сразу после окончания живописно-педагогического отделения в училище. Наиболее известные его работы — картины «Про Веру и Анфису» (6+), «Буренушка» (6+) и «Травяная западенка» (12+). 25 апреля Валерий Фомин умер в возрасте 84 лет от болезни сердца.

Владимир Строчков

Московский поэт Владимир Строчков писал стихи всю сознательную жизнь. В конце 1980-х годов он стал одним из лидеров столичного клуба «Поэзия». За свою жизнь поэт выпустил девять книг, его стихи переводились на семь языков. Владимир Строчков умер 13 декабря, ему было 77 лет.

Взято Источник

29.12.2023