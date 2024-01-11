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Потерявший семью в ДТП под Новосибирском 5-летний мальчик умер после аварии

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Потерявший семью в ДТП под Новосибирском 5-летний мальчик умер после аварии

Фото: pixabay.com

Родители мальчика в результате ДТП погибли на месте происшествия. О смерти мальчика стало известно спустя четыре дня после трагедии

Пострадавший в аварии на трассе под Новосибирском 5-летний ребенок умер после ДТП. В результате трагедии мальчик потерял своих родителей, сообщает ” КП-Новосибирск “.

О смерти ребенка стало известно 11 января от друга погибшей семьи. Подробностей произошедшего не приводится.

Напомним, трагедия произошла 7 января. На трассе в Коченевском районе “Лэндр Крузер” под управлением чулымского депутата Сергиенко вылетел на встречку, где столкнулся с “Тойотой Спасио”. В результате аварии на месте погибли четыре человека, включая маму и папу ребенка.

Взято отсюда.

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