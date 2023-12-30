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Потолок обрушился в квартире аварийного дома в Рубцовске

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Следователи возбудили уголовное дело

Потолок обрушился в квартире аварийного дома в Рубцовске

Фото: “В курсе 22”

Потолок рухнул в квартире двухэтажного дома в Рубцовске по ул. Комсомольской, 130. Здание имеет статус аварийного с 2021 года, сообщили в Следкоме Алтайского края.

Следователи осмотрели место ЧП, опросили жильцов и сотрудников горадминистрации. Сейчас граждан переселяют в безопасное место.

Уголовное дело возбудили по статье “Халатность”. Во время предварительного следствия правоохранители выяснят обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям ответственных должностных лиц.

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