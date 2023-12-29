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Потоп в квартире заставил участника СВО обратиться к губернатору Алтайского края

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Потоп в квартире заставил участника СВО обратиться к губернатору Алтайского края

Батарея. Отопление Фото: Олег Укладов

Помимо жилья мужчины, от лопнувшей трубы отопления пострадало еще четыре нижних квартиры по этому же стояку. Теперь соседи просят возместить материальный ущерб  

Житель Алтайского края Олег М. записал видеообращение к губернатору региона. Пока мужчина находится в зоне СВО в его квартире на ул. Сергея Ускова прорвало трубу отопления. Помимо жилья, в котором и произошла коммунальная авария, водой залило еще четыре квартиры снизу. Теперь их собственники намерены взыскать материальный ущерб со своего соседа, но тот не уверен в своей вине.

В момент аварии в квартире никого не было

В беседе с корреспондентом “Толка” Олег М. сообщил, что раньше он жил в Рубцовске, а квартиру в Барнауле купил по военной ипотеке еще на стадии строительства дома.

Взято отсюда

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