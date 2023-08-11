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Потратьте с пользой 3 минуты, посмотрите видео от школы №13 Горно-Алтайска.

редактор01 mins
Потратьте с пользой 3 минуты, посмотрите видео от школы №13 Горно-Алтайска.

Так проходил туристско – краеведческий проект, с помощью которого школьники путешествовали по Республике Алтай, знакомились с ее достопримечательностями, общались и узнавали много нового.

За плечами передвижного лагеря “Лидер” 34 км за три дня, множество эмоций и впечатлений.

Руководители проекта: Михаил Паклин и Александр Снытников.

Звуковое сопровождение – чудесная песня “Сильный Алтай” в исполнении Эмиля Толкочекова и Дарьи Маришиной.
Авторы слов и музыки: Азулай Тадинов и Шонкор Модоров.

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