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Ведущая праздников в Горняке

Потребительский спрос к 23 февраля существенно изменился

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Потребительский спрос к 23 февраля существенно изменился

Женщины все так же активно дарят мужчинам смартфоны

Аналитики МегаФона проанализировали продажи гаджетов в розничных магазинах компании в преддверии 23 февраля. В Сибири чаще всего в качестве подарка мужчинам выбирали внешние портативные аккумуляторы (Powerbank). Относительно аналогичного периода прошлого года спрос на них вырос более чем в десять раз. На втором месте оказались роутеры и модемы 4G Yota.

В Сибири для мальчиков в полтора раза чаще, чем годом ранее, выбирали детские умные часы. Эти устройства удобны как для детей, так и для родителей – с их помощью можно звонить, общаться по видеосвязи, принимать и отправлять голосовые сообщения. В любой момент есть возможность узнать местонахождение своего ребенка.

Женщины все так же активно дарят мужчинам смартфоны – к празднику в лидеры продаж вышли мобильные устройства от китайских производителей (+16%) и линейка корейского бренда Samsung (+5%). Популярным подарком для сибиряков стали часы Apple и смарт-часы, относительно предпраздничной недели прошлого года их покупали чаще на 5%.

В целом по оценке аналитиков Big Data в этом году спрос на товары к 23 февраля существенно изменился. В 2024 году мужчинам на гендерный праздник стали реже дарить очки виртуальной реальности и портативные колонки. Абсолютным аутсайдером продаж стали проводные гарнитуры.

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Взято отсюда

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