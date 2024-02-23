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Ведущая праздников в Горняке

Потребительский спрос на гаджеты в преддверии 23 февраля существенно изменился

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Потребительский спрос на гаджеты в преддверии 23 февраля существенно изменился

Электроника. Гаджеты Фото: pixabay.com

Ко Дню Защитника Отечества фиксируется увеличение интереса к портативным аккумуляторам, роутерам и модемам, умным часам и другим девайсам

Аналитики МегаФона проанализировали продажи гаджетов в розничных магазинах компании в преддверии 23 февраля.

В Сибири чаще всего в качестве подарка мужчинам выбирали внешние портативные аккумуляторы (Powerbank). Относительно аналогичного периода прошлого года спрос на них вырос более чем в десять раз.

На втором месте оказались роутеры и модемы 4G Yota.

В Сибири для мальчиков в полтора раза чаще, чем годом ранее, выбирали детские умные часы. Эти устройства удобны как для детей, так и для родителей – с их помощью можно звонить, общаться по видеосвязи, принимать и отправлять голосовые сообщения. В любой момент есть возможность узнать местонахождение своего ребенка.

Женщины все также активно дарят мужчинам смартфоны – к празднику в лидеры продаж вышли мобильные устройства от китайских производителей (+16%) и линейка корейского бренда Samsung (+5%).

Популярным подарком для сибиряков стали часы Apple и смарт-часы, относительно предпраздничной недели прошлого года их покупали чаще на 5%.

В целом по оценке аналитиков Big Data в этом году спрос на товары к 23 февраля существенно изменился. В 2024 году мужчинам на гендерный праздник стали реже дарить очки виртуальной реальности и портативные колонки. Абсолютным аутсайдером продаж стали проводные гарнитуры.

Взято отсюда

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