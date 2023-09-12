Повар из Барнаула приняла участие в кастинге кулинарного шоу на федеральном телеканале 🥘24-летняя Анастасия Ильиных из Барнаула стала участницей кастинга шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Шеф-поварам Константину Ивлеву и Ренату Агзамову она продемонстрировала оленину с тыквой и молодыми шишками.Если ей удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок, рассказали в пресс-службе телеканала.Увидеть повара из Барнаула и узнать, прошла ли она кастинг, можно будет уже 11 сентября в 19:00 в эфире телеканала «Пятница».