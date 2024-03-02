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01 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. По словам китайских журналистов NetEase, поведение Пекина в некоторых моментах начало вызывать серьезное беспокойство у Кремля. Как отмечают авторы китайской публикации, Россия обладает большими запасами нефти и газа, а Китай потребляет значительные объемы этих ресурсов. В результате две страны нашли взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере.

Российское руководство желает увеличить поставки газа в Китай, но для этого необходима новая логистическая инфраструктура. В связи с этим, Кремль активно продвигает проект газопровода «Сила Сибири – 2», в рамках которого российский газ будет транзитом поставляться через Монголию в Китай. Однако с реализацией этого плана не все так гладко. В то время как Москва и Улан-Батор готовы приступить к строительству нового газопровода даже сейчас, Пекин не спешит.

Китайское руководство игнорирует все разговоры вокруг этого проекта. В частности, западные СМИ недавно опубликовали ряд статей, в которых сообщалось о задержках в строительстве газопровода. Согласно этим данным, Пекин пытается добиться наиболее выгодных условий и отказывается подписывать контракты. Китай отказывается комментировать эти слухи, сохраняя молчание. Такое поведение китайской стороны вызывает раздражение в России и Монголии.

Москва отлично понимает, что проект выгоден всем участникам. Россия будет получать прибыль от газовых поставок, Китай получит стабильный источник энергии, а Монголия будет получать деньги за транзит. Однако поведение Китая не внушает оптимизма российскому президенту Путину. В Кремле, по-видимому, начали подозревать, что Пекин не заинтересован в проекте «Сила Сибири – 2» и намеревается делать ставку на другие газопроводы. Как передает АБН24 со ссылкой на китайское СМИ.



Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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