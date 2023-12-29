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Повисшая на проводах ель угрожает оставить часть бийчан без света

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Повисшая на проводах ель угрожает оставить часть бийчан без света

Ель на проводах Фото: "Инцидент Бийск"

Ураганный ветер, который буйствовал в населенных пунктах региона, прошел более месяца назад, однако некоторые его последствия до сих пор не устранили

Жители Бийска жаловались на ель, которую порывом ветра бросило на провода, сообщает “Инцидент Бийск” во “ВКонтакте”.

По словам местного жителя, дерево повисло на проводах на переулке Федора Худоногова.

“Упала ель и повисла на проводах, никаких сдвигов, как мне донесли, хозяин не имеет права спилить данное дерево”, – отметил горожанин.

Бийчанин опасается, что в какой-то момент ствол дерева не выдержит своего шаткого положения и рухнет прямо на провода, оставив район без света.

Напомним, что штормовой ветер накрыл Алтайский край в конце осени. Ураган вырывал деревья, сносил крыши и обрывал провода. Так, в Бийске из-за из-за непогоды множество горожан временно остались без света.

Взято отсюда

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