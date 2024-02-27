Повторная проверка страхового фонда

Специалистами отдела «Алтайская лесосеменная станция» филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» проведен повторный отбор средних проб от сформированного в 2022 году страхового фонда семян лесных растений.

Страховые фонды семян лесных растений создаются в субъектах Российской Федерации и предназначены для хранения запасов семян лесных растений в целях обеспечения воспроизводства лесов и лесоразведения в случае неурожая семян лесных растений.

В страховой фонд были заложены свежезаготовленные семена сосны обыкновенной первого класса качества, имеющие сертификаты, удостоверяющие их посевные качества, с высокими показателями энергии прорастания, не зараженные вредителями и патогенными грибами.

Повторный отбор осуществляется с целью контроля посевных качеств семян.

На сегодняшний день в страховом фонде семян лесных растений Алтайского края сформировано и заложено 8 партий семян сосны обыкновенной массой 400 кг. Семена всех партий были заготовлены в Ключевском и Степно-Михайловском лесничествах Алтайского края.

Страховой фонд семян сосны обыкновенной находится на хранении в складе Алтайского лесного селекционно-семеноводческого центра (КАУ «Алтайлес»).

Хранение страхового фонда семян лесных растений Алтайского края осуществляется в условиях, предусмотренных для хранения семян, режимов температуры и влажности, гарантированно обеспечивающих поддержание оптимальных условий хранения семян.

Взято отсюда.

новости алтая , ,