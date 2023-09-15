Повышение ключевой ставки объяснили

Эльвира Набиуллина отметила, что сейчас в ЦБ не видят рисков для финансовой стабильности

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15 сентября Центробанк России повысил ключевую ставку до с 12 до 13% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что сделали это из-за дополнительного повышения инфляции и высоких инфляционных ожиданий.

“Именно для купирования этих факторов мы и повысили ключевую ставку. Учитывая фактическое ускорение темпов роста цен, мы увеличили прогноз по инфляции на этот год до 6-7%. К концу следующего года под влиянием наших действий она вернется к целевому уровню и закрепится на нем”, – цитирует ее РИА Новости.

В то же время Набиуллина отметила, что сейчас рисков для финансовой стабильности в ЦБ не видят.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что инфляция по итогам 2023 года составит в России около 6%.

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