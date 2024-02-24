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Появились подробности ДТП с участием легковушки и двух трамваев в Барнауле

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Пострадавших в результате аварии нет

Появились подробности ДТП с участием легковушки и двух трамваев в Барнауле

ДТП на Малахова — Юрина в Барнауле / Фото: “В курсе 22”

В ГИБДД Барнаула рассказали подробности столкновения легкового автомобиля и двух трамваев на пересечении улиц Юрина и Малахова, пишет “В курсе 22”.

По данным полиции, женщина, управлявшая трамваем, при выезде на кольцо не уступила дорогу автомобилю Toyota Corolla и допустила с ним столкновение. Затем водитель иномарки (мужчина) столкнулся со встречным трамваем, которым также управляла женщина.

В итоге машина оказалась зажата между вагонами, а людей из нее, со слов очевидцев, вытаскивали через лобовое окно. На месте работала скорая.

Тем не менее пострадавших нет. Движение транспорта уже восстановлено.

новости Локтевский

Источник

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