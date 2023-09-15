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Появились подробности о матери, которая убила детей и свела счеты с жизнью в Барнауле

ГОРНЯК2201 mins

Соседи рассказали, что семья была тихой и никогда не ругалась

Фото с места происшествия / amic.ru

Издание “КП-Барнаул” выяснило подробности о женщине, которая 15 сентября покончила жизнь самоубийством, а перед этим убила трехлетнего и восьмимесячного сыновей.

Соседи погибшей рассказали, что ее муж якобы находился в командировке на Севере. Семья проживала в квартире на протяжении нескольких лет и люди не припомнят громких ссор между супругами. В последнее время на прогулках чаще видели мужчину, а женщина была с младшим ребенком.

“Жили тихо, не ругались, даже на детей никогда не кричали. Спокойная пара”, – рассказала соседка семьи.

Отмечается, что семья якобы испытывала трудности из-за кредитов. Кроме того, источники издания сообщают, что перед смертью женщина звонила брату.

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