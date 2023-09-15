Появились подробности о матери, которая убила детей и свела счеты с жизнью в Барнауле
Соседи рассказали, что семья была тихой и никогда не ругалась
Фото с места происшествия / amic.ru
Издание “КП-Барнаул” выяснило подробности о женщине, которая 15 сентября покончила жизнь самоубийством, а перед этим убила трехлетнего и восьмимесячного сыновей.
Соседи погибшей рассказали, что ее муж якобы находился в командировке на Севере. Семья проживала в квартире на протяжении нескольких лет и люди не припомнят громких ссор между супругами. В последнее время на прогулках чаще видели мужчину, а женщина была с младшим ребенком.
“Жили тихо, не ругались, даже на детей никогда не кричали. Спокойная пара”, – рассказала соседка семьи.
Отмечается, что семья якобы испытывала трудности из-за кредитов. Кроме того, источники издания сообщают, что перед смертью женщина звонила брату.