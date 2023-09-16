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Появилось фото с места с гибели женщины, убившей двух детей в Барнауле

ГОРНЯК2201 mins

Инцидент случился 15 сентября, следователи возбудили уголовное дело

Фото: amic.ru

В распоряжении amic.ru появилось фото с места гибели жительницы Барнаула, убившей двух малолетних сыновей.

По нашим данным, женщина вошла в дом № 11 по улице Шумакова 15 сентября в 11:58, а в 12:02 она была уже мертва. Стоп-кадр получен с записи камеры видеонаблюдения, запечатлевшей смерть горожанки.

Напомним, тела трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата нашли в тот же день в квартире одного из многоэтажных домов в Индустриальном районе Барнаула. При осмотре места происшествия следователи обнаружили записку от имени их матери.

Тело самой женщины нашли у соседнего дома. По версии следователей, после совершения преступления горожанка свела счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Ведется расследование.

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