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Появилось видео задержания мигранта-рукоблуда, преследовавшего девочку в Барнауле

редактор01 mins
Появилось видео задержания мигранта-рукоблуда, преследовавшего девочку в Барнауле

29-летнего мужчину задержали во время передачи взятки за поддельный паспорт

В Сети появилось видео момента задержания иностранца, который в Барнауле преследовал 11-летнюю девочку и занимался рукоблудием. Кадры опубликовало сообщество “В курсе 22”.

Напомним, что вечером 19 июля в Ленинском районе краевой столицы мужчина на своем автомобиле следовал за 11-летней школьницей и занимался рукоблудием. Ребенку удалось зайти в подъезд жилого дома, после чего злоумышленник скрылся.

Правоохранители установили личность мужчины – им оказался 29-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который проживает в Барнауле с 2014 года. Тогда же Следком возбудил уголовное дело по статье “Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста”.

После этого извращенец решил сбежать из страны и для этого попытался дать взятку должностному лицу миграционной службы, чтобы получить поддельный паспорт. При передаче денег его задержали, а ему предъявили еще одно обвинение – по статье о даче взятки должностному лицу.

24 июля стало известно, что его заключили под стражу на два месяца.

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