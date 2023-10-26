Поющий алтайский фотосепаратор “СиСорт” представят на ВДНХ в Москве

На выставке покажут аппарат, который очищает крупы, семена и другие сыпучие продукты от ненужных и опасных примесей

Фото с сайта csort.ru

Фотосепаратор “СиСорт” представят на выставке-форуме “Россия” на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в Москве. Оборудование разработали и производят в Барнауле, оно станет частью алтайской экспозиции. Уникальность аппарата в том, что он не только сортирует сыпучие продукты по цвету и форме, но еще и умеет петь.

Как сообщал amic.ru, международная выставка “Россия” откроется в Москве на ВДНХ 4 ноября 2023 года. На ней представят достижения в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах 89 регионов страны. Экспозиция Алтайского края разместится в павильоне № 75. Посмотреть на достижения регионов можно будет в течение полугода.

16 ноября на выставке планируется День Сибири, 19 ноября – День Алтайского края.

Среди экспонатов, которые будут представлены на выставке, – и фотосепаратор, который очищает крупы, семена и другие сыпучие продукты от ненужных и опасных примесей. Он оснащен системой, которая позволяет настраивать, ремонтировать и контролировать аппарат удаленно.

А также – пневматическими установками, которые тончайшими струями воздуха выдувают некачественные зерна из общего потока. Инженеры сумели “приручить” этот воздух, благодаря чему аппарат начал петь. Фотосепаратор исполняет различные композиции – от “Калинки-малинки” до Rammstein. Несколько лет назад алтайский аппарат покорил пользователей интернета, воспроизведя гимн России.

город Горняк



Источник