Поздравление А.М. Маркова с Днем работников автомобильного и городского транспорта

Уважаемые обучающиеся, выпускники и преподаватели факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – с Днем работников автомобильного и городского транспорта !

Этот день объединяет всех, кто связал свою жизнь с автомобильной отраслью и транспортом, кто ежедневно обеспечивает комфорт и безопасность на дорогах нашей страны.

Наш факультет в партнерстве с предприятиями автомобильной и дорожной отрасли разрабатывают технологии, совершенствуют машины и обучают молодое поколение специалистов. Ваш труд, знания и опыт являются основой развития отечественного автомобильного сектора и гарантией надежности транспортной системы.

Я благодарю всех, кто посвятил свою жизнь автомобильному транспорту. Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия и новых достижений в профессиональной деятельности.

Отдельные слова благодарности заслуживают водители нашего автотранспортного цеха. Пусть ваш труд будет всегда результативным и безопасным, а жизнь – наполненной яркими событиями и приятными впечатлениями!

С праздником!

Ректор АлтГТУ Андрей Марков

Горняк22



Взято отсюда