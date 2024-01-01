Поздравление директора ФССП России Д.В. Аристова с Новым годом

Совсем скоро 2023 год станет очередной вехой нашей истории. На это время выпало немало испытаний, которые обогатили нас новым опытом, сделали сильнее духом и отзывчивее. Это было время ответственных решений, важных событий и достойных побед. В преддверии новогодних праздников мы можем с уверенностью сказать, что прожили уходящий год честно, сообща эффективно решали серьезные задачи. Выражаю слова благодарности работникам Федеральной службы судебных приставов за самоотверженную работу, верность долгу, мужество и стойкость. Этот год в очередной раз показал, насколько важно в наши дни проявлять солидарность и чуткость. Большое спасибо за поддержку, которую вы продолжаете оказывать мирному населению Донбасса и участникам боевых действий, за активный отклик на каждую возможность быть причастным к благотворительным акциям и проектам. Глубокую признательность выражаю нашим коллегам, которые сегодня выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и помним, что успех достигается в результате кропотливого, напряженного труда. Дорогие друзья! Пусть наступающий 2024 год станет для всех временем профессиональных свершений и достижений. Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, счастья и благополучия! С Новым годом!

Директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав Российской Федерации генерал внутренней службы Д.В. Аристов

Взято отсюда.

новости алтая , лента новостей республики алтай ,