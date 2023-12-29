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Поздравление ректора Алтайского ГАУ Николая Колпакова с Новым 2024-ым годом

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Поздравление ректора Алтайского ГАУ Николая Колпакова с Новым 2024-ым годом

Уважаемые преподаватели, студенты и сотрудники Алтайского государственного аграрного университета!

От имени ректората и Ученого совета поздравляю вас с Новым 2024 годом!

Новый год – это всегда повод на минуту остановиться, задуматься, вспомнить о событиях ушедшего года, о том, что удалось сделать, и построить планы на будущее.

Для Алтайского ГАУ 2023 год был юбилейным и успешным. Кроме главного юбилея – 80-летия нашей alma mater, круглые даты отметили сразу 2 факультета: Агрономический и Биолого-технологический.

Университет вошел в число победителей федерального проекта «Профессионалитет» и получит в 2024 году дополнительно из федерального бюджета 100 млн. руб. на создание 20 новых современных лабораторий и учебных классов.

Благодаря финансовой поддержке индустриальных партнеров на Агрономическом факультете появились новая агрохимическая лаборатория и лаборатория цифровых технологий в сельском хозяйстве. Все это позволит студентам получить компетенции в области управления питанием растений, современных цифровых технологий, в том числе спутникового мониторинга земли. Без этих знаний невозможно представить современное и успешное сельское хозяйство.

Уверен, что в наступающем году мы вместе сможем сделать еще больше для развития нашего Университета, для совершенствования его образовательной, научной и материальной сфер деятельности.

Желаю вам, дорогие коллеги, в Новом году благополучия, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне!

Ректор Н.А. Колпаков

Взято отсюда.

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