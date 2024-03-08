Поздравление ректора Президентской академии Алексея Комиссарова с 8 марта

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с долгожданным весенним праздником 8 марта!

В этот день вы, по традиции, принимаете поздравления от своих родных и близких людей, коллег и сослуживцев.

Хочу от всего сердца пожелать вам весеннего настроения, счастья и всего самого доброго. Чтобы в Международный женский день ваши улыбки светили ярче весеннего солнца, а мужчины, которые вас окружают, смогли сделать так, чтобы каждая из вас почувствовала себя единственной и уникальной.

Отдельно хотел бы поздравить женщин, которые сейчас находятся в зоне Специальной военной операции. Медсестры и штурмовики, волонтеры и инженеры – вы уже неоднократно показали всему миру, что ваше мужество, стойкость и любовь к Родине ни на йоту не уступает этим качествам у мужчин. Желаю вам удачи, тепла и всего самого наилучшего!

Взято отсюда.

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