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Поздравление с Днём российской печати от начальника управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерины Четошниковой

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Поздравление с Днём российской печати от начальника управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерины Четошниковой

Дорогие друзья!

Алтай Молодой поздравляет с Днём российской печати! Пусть каждое слово, которое напечатано с любовью и вниманием к читателю, находит отклик, спасибо вам за тексты, сюжеты, подскасты. Спасибо за Ваш труд!

Хотим пожелать, чтобы у вас всегда были яркие материалы, интересные инфоповоды, высокие рейтинги, благодарные читатели и слушатели.

Пусть творческий потенциал не иссякает, муза посещает как можно чаще, а все намеченные планы реализуются.

С праздником!

Взято отсюда.

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