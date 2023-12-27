Поздравление с Новым годом!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с Новым 2024 годом!

Пусть ожидание грядущего торжества наполнит ваши сердца праздничным настроением, укроет вас от невзгод теплом семейного очага и наделит верой в исполнение новогоднего чуда.

В канун Нового года мы как обычно подводим итоги уходящего периода и строим планы на будущее. Исполнятся ли наши желания, зависит от нас самих. Там, где невозможно справиться одному, всегда придут на помощь, поддержат и помогут добиться намеченного наши родные и близкие, друзья и коллеги. Объединив усилия, мы способны преодолеть любые преграды, достигнуть самых сложных, казалось бы, недостижимых задач, стать лучше и улучшить мир вокруг нас.

Желаем, чтобы на этом сложном пути вы никогда не теряли веру в себя, были полны сил, энергии и стремления делиться результатами своих трудов с остальными.

Будьте здоровы, счастливы, жизнерадостны и исполнены надежд на воплощение в жизнь самых заветных желаний!

С наступающим Новым годом!

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю

И.Г. Пащенко

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , новости алтай лента новостей ,