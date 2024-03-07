“Поздравления от котиков”: фонд защиты городских животных запустил благотворительную акцию к 8 марта

Фото: фонд защиты городских животных

Сделать необычный, милый и, главное, очень добрый подарок, могут все желающие благодаря акции фонда защиты городских животных. Акцию запустили к 8 марта, ее смысл в том, что тот, кто сделает пожертвование в пользу бездомных животных, получит открытку с котиком и мотивирующей надписью.

– Девушек поздравят коты и кошки, живущие в мини-приюте «Котобюро» . Они были спасены из домов под снос, – рассказали в фонде.

Благотворительный фонд защиты городских животных был создан в 2017 году. Программы организации ориентированы преимущественно на Москву и Московскую область.

Как присоединиться?

Отправив пожертвование на странице акции , человек получит в ответ открытку.

Фото: фонд защиты городских животных

Взято отсюда.

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