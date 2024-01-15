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Поздравляем коллег из следственного комитета с профессиональным праздником!

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Поздравляем коллег из следственного комитета с профессиональным праздником!

Сегодня Российская Федерация отмечает тринадцатую годовщину создания независимого следственного органа – Следственного комитета Российской Федерации. 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации».

Алтайский филиал РАНХиГС тесно сотрудничает со Следственным комитетом Алтайского края, и в результате совместной деятельности вносится неоценимый вклад в подготовку будущих юристов. Так, в настоящее время сотрудники следственного комитета участвуют в образовательном процессе Академии и делятся со студентами и магистрантами знаниями и богатым опытом.

Уважаемые сотрудники Следственного комитета и ветераны следствия! Примите самые теплые поздравления от коллектива Алтайского филиала РАНХиГС с вашим профессиональным праздником – Днем образования Следственного комитета Российской Федерации!

Сегодня Следственный комитет – участник правоохранительной системы страны, в компетенции которого находится расследование наиболее сложных преступлений. Здесь работают люди, преданные закону и стоящие на страже истины и справедливости.

Ваша деятельность направлена на защиту законности и правопорядка, прав и свобод граждан, на укрепление государственности. Она требует от каждого сотрудника высокой ответственности за принятые решения, личного мужества и принципиальности.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству!

Взято отсюда.

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