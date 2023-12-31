Поздравляем с Новым годом!

Автор: Пресс служба

Уважаемые болельщики «Динамо-Барнаул»!

В следующем году наш клуб ожидает много нового — новый главный тренер, новая группа команд и новый формат проведения Первенства России во Второй лиге Б — весна-осень. Сообщать о новостях команды будет и новый пресс-атташе «Динамо-Барнаул».

Всем девяти тысячам подписчиков официальной группы, посетителям официального сайта команды и еще более многочисленной армии наших болельщиков мы желаем добра, уверенности в завтрашнем дне и только побед в Новом году!

Взято отсюда.

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