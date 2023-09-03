Пожар из-за сигареты отнял жизнь человека в Алтайском крае
Пожарные нашли останки среди поваленных шкафов
Фото: Каменские новости
Человек погиб в пожаре в Камне-на-Оби. Об этом сообщают “Каменские новости”.
К приезду пожарных времянка была полностью охвачена огнем. После тушения внутри специалисты нашли тело мужчины. Он, заваленный шкафами, сидел на диване, подняв руку вверх.
Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем – виной всему непотушенная сигарета.
Точные обстоятельства случившегося предстоит установить.