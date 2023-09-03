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Пожар из-за сигареты отнял жизнь человека в Алтайском крае

ГОРНЯК2201 mins

Пожарные нашли останки среди поваленных шкафов

Фото: Каменские новости

Человек погиб в пожаре в Камне-на-Оби. Об этом сообщают “Каменские новости”.

К приезду пожарных времянка была полностью охвачена огнем. После тушения внутри специалисты нашли тело мужчины. Он, заваленный шкафами, сидел на диване, подняв руку вверх.

Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем – виной всему непотушенная сигарета.

Точные обстоятельства случившегося предстоит установить.

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