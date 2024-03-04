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Пожарные проведут учения 5 и 6 марта в Алтайском крае

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Тренировочные мероприятия пройдут во всех районах региона

Пожарные проведут учения 5 и 6 марта в Алтайском крае

Пожарная техника / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 5 и 6 марта пройдут масштабные командно-штабные учения – они направлены на проверку сил и средств, а также качество взаимодействия структур, обеспечивающих безопасность и жизнедеятельность населения.

Как сообщают в МЧС региона, 5 марта практические мероприятия и заседание краевой комиссии по ЧС и ПБ пройдут в районе барнаульского поселка Затон. А 6 марта в Павловском и Первомайском районах спасатели отработают вводные, связанные с защитой населенных пунктов от природных пожаров.

“В целом учебными мероприятиями будут охвачены все муниципалитеты региона”, – подчеркнули в МЧС.

В конце февраля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заявили, что паводок в Алтайском крае может начаться уже в конце марта.

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Источник

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