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Пожарных вызывали на Барнаульский шинный завод днем 10 января

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Причиной стало замыкание электродвигателя, возгорание от которого ликвидировали до прибытия спасателей

Пожарных вызывали на Барнаульский шинный завод днем 10 января

Фото: unsplash.com

Днем 10 января пожарные подразделения выезжали на территорию Барнаульского шинного завода в связи с сообщением о возгорании. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России Алтайского края, причиной стало замыкание электродвигателя.

На место направили значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, однако возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных. Никто не пострадал.

Напомним, что ночью 9 декабря 2022 года на шинном заводе произошел крупный пожар. В происшествии никто не пострадал. Сотрудников временно отстраняли от работы.

Горняк22

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