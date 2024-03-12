Пожарным и медикам хотят разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили

Предлагается внести поправки в Уголовный и Гражданский кодексы и иные нормативные правовые акты

Пожарная машина в Барнауле / Фото: amic.ru

В Госдуму в конце апреля планируется внести законопроект, разрешающий водителям скорой помощи и пожарных машин таранить неправильно припаркованные автомобили, пишет РБК со ссылкой на депутата Сергея Колунова.

Колунов напомнил, что пожарным и сейчас разрешено таранить мешающие автомобили в случае крайней необходимости, но при этом они могут столкнуться с юридическими последствиями. А у водителей машин скорой помощи вообще нет такого права.

“Машина может часами стоять перед горящим домом, не имея возможности подъехать к нему. Итог – гибель людей и потеря имущества”, – подчеркнул парламентарий.

Колунов предлагает внести поправки в Уголовный и Гражданский кодексы и иные нормативные правовые акты, которые не позволят привлекать к ответственности водителей машин скорой помощи и пожарных машин за таран автомобилей в случае крайней необходимости.

новости Алтайский



Источник