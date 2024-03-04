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Пожилую женщину и двух детей спасли пожарные из горящего дома на Алтае

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Предварительно, причиной возгорания стала неисправность печи

Пожилую женщину и двух детей спасли пожарные из горящего дома на Алтае

Пожар в селе Чарышское / Фото: МЧС Алтайского края

Пожилую женщину и двух детей эвакуировали спасатели во время пожара в частном доме в селе Чарышское, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание началось на чердаке, но некоторое время оставалось незамеченным из-за отсутствия дыма.

“Граждане вызвали пожарных, только когда от тепла начал таять снег и потекла вода. На момент прибытия подразделений из-под раскаленной кровли уже шел дым”, – рассказал начальник 71-й пожарно-спасательной части Юрий Попов.

Огонь потушили на площади около 130 “квадратов”. Предварительной причиной случившегося называют неисправность печи.

2 марта в алтайском селе Ая во время пожара в частном доме погиб отец с трехлетней дочерью.

новости Локтевский

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