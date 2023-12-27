Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Позиция Алтайского края в итоговом рейтинге регионов 2023 года снизилась

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Позиция Алтайского края в итоговом рейтинге регионов 2023 года снизилась

Сейчас край занимает 63-е место из 85

Позиции Алтайского края в итоговом рейтинге регионов 2023 года снизились по сравнению с предыдущим годом, сообщает “Толк” со ссылкой на РИА Новости.

В 2023 году регион занял 63-е место из 85 возможных, в прошлом году край занимал 61-ю строчку.

В числе аутсайдеров также оказались Республика Алтай (она оказалась на 82-м месте), Тыва, Еврейская автономная область, Ингушетия и Карачаево-Черкессия.

В топ-5 лидеров рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский АО.

Итоговый рейтинг субъектов России составляется по совокупности многих факторов, таких как социально-экономическое положение, качество жизни, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность населения здоровому образу жизни. 

Ранее “БР” писал о том, что Алтайский край попал в рейтинг самых невозмутимых регионов России.

точная погода день , погода санкт ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Российская авиакомпания получит еще один Boeing

29.12.2023

 Новости

Слуцкий предложил ввести уголовное наказание за русофобию

29.12.2023

 Новости

В Крыму прокомментировали заявление Киева о вторжении на полуостров

29.12.2023

 Новости

Стало известно о приглашении Смолова на голую вечеринку Ивлеевой

29.12.2023

 Новости

Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

29.12.2023

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix