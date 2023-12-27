Позиция Алтайского края в итоговом рейтинге регионов 2023 года снизилась

Сейчас край занимает 63-е место из 85

Позиции Алтайского края в итоговом рейтинге регионов 2023 года снизились по сравнению с предыдущим годом, сообщает “Толк” со ссылкой на РИА Новости.

В 2023 году регион занял 63-е место из 85 возможных, в прошлом году край занимал 61-ю строчку.

В числе аутсайдеров также оказались Республика Алтай (она оказалась на 82-м месте), Тыва, Еврейская автономная область, Ингушетия и Карачаево-Черкессия.

В топ-5 лидеров рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский АО.

Итоговый рейтинг субъектов России составляется по совокупности многих факторов, таких как социально-экономическое положение, качество жизни, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность населения здоровому образу жизни.

Ранее “БР” писал о том, что Алтайский край попал в рейтинг самых невозмутимых регионов России.

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Взято отсюда