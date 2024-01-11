82-летняя Клара Ивановна и 87-летний Анатолий Демьянович познакомились в автобусе

— Еду в автобусе, сидим как обычно. Встает женщина, выходит. А он: «Можно я с вами?» В автобусе все чужие. Садись, пожалуйста. Сел. Я говорю: «Всё, я выхожу». Он говорит: «Я тоже». Берёт меня за руку. И всё держит и держит меня за руку, — вспоминает Клара Попова первую встречу с Анатолием Федченко.

В этот день, 4 года назад, 82-летняя Клара Ивановна ехала из театра, 87-летний Анатолий Демьянович возвращался домой с рынка. Пенсионер предложил проводить незнакомку до подъезда и позже пригласил в гости. С тех пор пара не расставалась.

В прошлом году трогательных тюменцев заметила фотограф. Снимки пары Юлия Садыкова отправляла в разные журналы — их опубликовали в итальянском VOGUE. Клару Ивановну и Анатолия Демьяновича увидели во всём мире. Историю этой пары рассказывают наши коллеги из 72.RU.

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Моряк и спортивная гимнастка

Клара Ивановна в прошлом занималась спортивной гимнастикой. Она показывает несколько снимков: сидит на шпагате, ходит по бревну, выступает с коллективной программой. После школы поехала в Санкт-Петербург, там прожила два года и вернулась в Тюмень. В 22 года Клара Ивановна вышла замуж за военного, прожила с супругом 17 лет, у них родился сын. Когда брак распался, встретила другого — они были вместе 27 лет.

— Я работала в детской спортивной школе, потом в училище физического воспитания, потом учителем. В Тюмени поступила в кулинарное училище. Проработала там 27 лет преподавателем физкультуры, — говорит Клара Ивановна.

Почти 9 лет назад Клара Ивановна похоронила супруга. Одиноко себя не чувствовала, в гости часто приходили сын и внуки.

На тот момент три года жил один и Анатолий Демьянович. Со своей супругой был вместе 36 лет, она умерла. В Тюмени он остался жить один, сын переехал в Мурманск. Он, как и отец, моряк. Анатолий Демьянович 43 года посвятил службе на флоте, путешествовал по всему миру: был в Японии, Польше, Италии, Англии, Франции, Аргентине.

— Как только жена у меня умерла, я скучал. Каждый день ко мне приходили друзья, — говорит Анатолий Демьянович.

«Никогда не забуду автобус 30-й»

Четыре года назад, 8 ноября, Анатолий Демьянович с покупками возвращался домой на автобусе.

— Никогда не забуду автобус 30-й. Смотрю: сидит девушка. Начали разговаривать. Понял, что она одинока, как и я. Говорю: «Пойдем ко мне в гости, посмотришь, как я живу». Я сразу ее полюбил, — вспоминает Анатолий Демьянович.

Клара Ивановна сначала сомневалась, принимать ли приглашение. Одной жить ей нравилось: ходила в тренажерный зал, встречалась с друзьями.

— Я говорю: «Как? С какой стати я к вам пойду? Я первый раз вас вижу!» Подумала, что в таком возрасте это знакомство мне не нужно. Мне было нескучно. А он держит меня за руку! Ну ладно, пойдем так пойдем. Мы сели на диван, начали знакомиться, — рассказывает про первую встречу Клара Ивановна.

В тот день они много разговаривали. Анатолий Демьянович не хотел отпускать новую знакомую и предложил встретиться снова. Клара Ивановна посоветовалась с подружками и через два дня пришла.

— Он дверь открывает, вот так вот руки растопырил, схватил меня! «Всё, не отпущу».

Пара стала встречаться каждый день и гулять в парке, Анатолий Демьянович провожал возлюбленную до подъезда. 18 декабря Клара Ивановна пригласила мужчину к себе в гости и познакомила с родными.

— Говорю: «Это мой друг. Да, нашелся друг!» Он всем понравился. После этого стала чаще приглашать домой. Вначале на суп, а потом пошло и поехало. А потом стал оставаться. А что я скажу? Оставайся!

Клара Ивановна и Анатолий Демьянович стали жить вместе.

«Живи и радуйся, пока ты жив!»

За 4 года совместной жизни у пенсионеров много воспоминаний. Вот на фотографии они обнимаются возле дома, на другой — прогуливаются в парке, в шкафу лежит билет с их первого совместного концерта — там они весь вечер танцевали.

— В мае мы отдыхали в санатории. Он всё время меня за руку держал. Нас называли «золотая парочка». Нас всё время фотографировали! Вечером были танцевальные мероприятия. И мы с ним ходили танцевали, — вспоминает Клара Ивановна и достает билет из шкафа.

Клара Иванова признаётся, что в начале отношений было непросто: у каждого свои привычки и характер. Помогает со всем мириться опыт.

— Что главное в мужчине? Доброта, способность понимать, бережливость. Еще он ценит мои деловые качества, никогда не ругается. Он никогда не спорит, во многом со мной соглашается! Аккуратный, чистоплотный, непьющий, некурящий. В компании он ведет себя элегантно, всегда любит выступить. Он меня жалеет. Говорит: «Ты устала? Посиди, отдохни», — говорит Клара Ивановна.

— Я помолодел на 20 лет! Готов плясать, — Анатолий Демьянович встает с дивана и пританцовывает. — Есть пословица: не в деньгах дело, а в душе! Клара Ивановна — это ангел мой.

Пенсионеры говорят, что любят жить. Они не жалуются на пенсию и здоровье, счастливы гулять в парке возле дома, ходить в кафе неподалеку и ничего менять не хотят.

— Какой совет дать? Жить и не тужить. Не жалеть то, что было прожито. Всё у нас хорошо: страна прекрасная, настроение бодрое. И вы не унывайте, не вешайте носа. Будьте оптимистичны, тогда здоровье будет на 5, — говорит Клара Ивановна.

Анатолий Демьянович целует Клару Ивановну в щеку, обнимает и крепко сжимает ее руку.

Ранее мы рассказывали вам про другую пару. Когда они познакомились, Виктору Алексеевичу было 74 года, а его возлюбленной — 41. Вместе они уже 11 лет.

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12.01.2024